Erste Schätzungen: SiriusXM vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SiriusXM wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,783 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SiriusXM ein EPS von 0,570 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,14 Milliarden USD aus – eine Minderung von 0,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SiriusXM einen Umsatz von 2,14 Milliarden USD eingefahren.

Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,13 USD, gegenüber 2,23 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 8,57 Milliarden USD im Vergleich zu 8,56 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at