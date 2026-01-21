Erste Schätzungen: SiriusXM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SiriusXM äußert sich voraussichtlich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

11 Analysten schätzen, dass SiriusXM für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,781 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,830 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll SiriusXM 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,17 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SiriusXM 2,19 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,78 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -6,140 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 8,54 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 8,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at