Erste Schätzungen: SiteOne Landscape Supply gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SiteOne Landscape Supply lässt sich voraussichtlich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SiteOne Landscape Supply die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,36 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,86 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 5,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,54 Milliarden USD gegenüber 1,46 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,28 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,37 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,95 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,70 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at