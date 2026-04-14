Erste Schätzungen: SiteOne Landscape Supply öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SiteOne Landscape Supply wird sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,339 USD gegenüber -0,610 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 981,8 Millionen USD – ein Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SiteOne Landscape Supply 939,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,44 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,37 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 4,92 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,70 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at