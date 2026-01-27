Erste Schätzungen: SiteOne Landscape Supply stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SiteOne Landscape Supply präsentiert in der voraussichtlich am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,212 USD. Das entspräche einem Gewinn von 55,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,480 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SiteOne Landscape Supply in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,05 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,67 USD je Aktie, gegenüber 2,71 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 4,71 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 4,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at