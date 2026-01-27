SiteOne Landscape Supply Aktie

SiteOne Landscape Supply für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJXA / ISIN: US82982L1035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: SiteOne Landscape Supply stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SiteOne Landscape Supply präsentiert in der voraussichtlich am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,212 USD. Das entspräche einem Gewinn von 55,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,480 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SiteOne Landscape Supply in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,05 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,67 USD je Aktie, gegenüber 2,71 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 4,71 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 4,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SiteOne Landscape Supply Inc

mehr Nachrichten