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WKN DE: A2AJXA / ISIN: US82982L1035

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SiteOne Landscape Supply zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SiteOne Landscape Supply stellt voraussichtlich am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,31 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,26 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei SiteOne Landscape Supply für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,31 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,08 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,37 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 4,89 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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