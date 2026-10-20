Erste Schätzungen: SiTime präsentiert Quartalsergebnisse

SiTime veröffentlicht voraussichtlich am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,62 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SiTime -0,310 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll SiTime im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 292,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 250,19 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,720 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 877,3 Millionen USD, gegenüber 326,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at