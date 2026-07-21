SiTime Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PUK4 / ISIN: US82982T1060

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: SiTime stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SiTime lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 110,76 Prozent auf 146,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,95 USD im Vergleich zu -1,720 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 637,0 Millionen USD, gegenüber 326,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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