Erste Schätzungen: SiTime stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SiTime lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 110,76 Prozent auf 146,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,95 USD im Vergleich zu -1,720 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 637,0 Millionen USD, gegenüber 326,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at