SiTime Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PUK4 / ISIN: US82982T1060
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: SiTime stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
SiTime lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,95 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 110,76 Prozent auf 146,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,95 USD im Vergleich zu -1,720 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 637,0 Millionen USD, gegenüber 326,7 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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