Erste Schätzungen: SiTime stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
SiTime wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD gegenüber -0,800 USD im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SiTime in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 101,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 68,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
9 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,84 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -4,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 315,3 Millionen USD, gegenüber 202,7 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
