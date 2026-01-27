Sitowise Group Aktie
WKN DE: A2QSEV / ISIN: FI4000480215
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Sitowise Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Sitowise Group veröffentlicht voraussichtlich am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten schätzen, dass Sitowise Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,037 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 48,6 Millionen EUR gegenüber 48,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,37 Prozent.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,017 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,080 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 186,8 Millionen EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 192,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sitowise Group Oyj Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Sitowise Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Sitowise Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Sitowise Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Sitowise Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.25