Erste Schätzungen: Sitowise Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sitowise Group veröffentlicht voraussichtlich am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass Sitowise Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,037 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 EUR je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 48,6 Millionen EUR gegenüber 48,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,37 Prozent.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,017 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,080 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 186,8 Millionen EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 192,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at