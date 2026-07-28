Erste Schätzungen: Sitowise Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sitowise Group lässt sich voraussichtlich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sitowise Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,017 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Sitowise Group einen Verlust von -0,010 EUR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 47,9 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 3,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,8 Millionen EUR in den Büchern standen.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,076 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,180 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 187,9 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 188,6 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at