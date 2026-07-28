Sitowise Group Aktie
WKN DE: A2QSEV / ISIN: FI4000480215
|
28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sitowise Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sitowise Group lässt sich voraussichtlich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sitowise Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,017 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Sitowise Group einen Verlust von -0,010 EUR je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 47,9 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 3,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,8 Millionen EUR in den Büchern standen.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,076 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,180 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 187,9 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 188,6 Millionen EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sitowise Group Oyj Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Sitowise Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Sitowise Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Sitowise Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Sitowise Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Sitowise Group Oyj Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Sitowise Group Oyj Registered Shs
|2,54
|-1,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: ATX vor schwächerem Start -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Während der heimische Aktienmarkt mit Verlusten erwartet wird, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Gewinnen. An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag bergab.