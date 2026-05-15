Sivers IMA Aktie
WKN DE: A1W9Z9 / ISIN: SE0003917798
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15.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sivers IMA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sivers IMA präsentiert in der voraussichtlich am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,100 SEK. Dies würde einen Gewinn von 47,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Sivers IMA -0,190 SEK je Aktie vermeldete.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 74,0 Millionen SEK gegenüber 78,5 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,73 Prozent.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,340 SEK, gegenüber -0,690 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 359,8 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 304,1 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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