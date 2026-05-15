Erste Schätzungen: Sivers IMA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sivers IMA präsentiert in der voraussichtlich am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,100 SEK. Dies würde einen Gewinn von 47,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Sivers IMA -0,190 SEK je Aktie vermeldete.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 74,0 Millionen SEK gegenüber 78,5 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,73 Prozent.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,340 SEK, gegenüber -0,690 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 359,8 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 304,1 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at