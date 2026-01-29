Sivers IMA Aktie

Sivers IMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W9Z9 / ISIN: SE0003917798

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Sivers IMA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sivers IMA gibt voraussichtlich am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,115 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren 0,020 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 84,5 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,7 Millionen SEK umgesetzt.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,547 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,490 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 309,0 Millionen SEK, gegenüber 243,7 Millionen SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

