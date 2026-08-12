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WKN DE: A1W9Z9 / ISIN: SE0003917798

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12.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Sivers Semiconductors zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sivers Semiconductors lässt sich voraussichtlich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sivers Semiconductors die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,100 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 33,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,150 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Sivers Semiconductors soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 15,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,395 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,810 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 339,7 Millionen SEK, gegenüber 306,6 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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