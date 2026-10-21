Six Flags Entertainment Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QGV5 / ISIN: US83001C1080
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Six Flags Entertainment informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Six Flags Entertainment lässt sich voraussichtlich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Six Flags Entertainment die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Six Flags Entertainment im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,97 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -11,770 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,17 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 11,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -3,027 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -15,890 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,90 Milliarden USD, gegenüber 3,10 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Six Flags Entertainment Corporation Registered Shs
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Six Flags Entertainment informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Six Flags Entertainment stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Six Flags Entertainment stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Six Flags Entertainment präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Six Flags Entertainment informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)