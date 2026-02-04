Six Flags Entertainment Corporation Registered Shs Aktie

Six Flags Entertainment Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QGV5 / ISIN: US83001C1080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Six Flags Entertainment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Six Flags Entertainment wird voraussichtlich am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,314 USD. Das entspräche einem Gewinn von 91,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -3,710 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 609,8 Millionen USD – ein Minus von 11,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Six Flags Entertainment 687,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -15,192 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -3,220 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,06 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,71 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Six Flags Entertainment Corporation Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Six Flags Entertainment Corporation Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Six Flags Entertainment Corporation Registered Shs 14,60 -7,01% Six Flags Entertainment Corporation Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen