Erste Schätzungen: Six Flags Entertainment stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Six Flags Entertainment wird voraussichtlich am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,314 USD. Das entspräche einem Gewinn von 91,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -3,710 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 609,8 Millionen USD – ein Minus von 11,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Six Flags Entertainment 687,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -15,192 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -3,220 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,06 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,71 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at