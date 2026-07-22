Erste Schätzungen: Six Flags Entertainment stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Six Flags Entertainment lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

12 Analysten schätzen, dass Six Flags Entertainment für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,410 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,990 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Six Flags Entertainment nach den Prognosen von 13 Analysten 934,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 930,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,413 USD, gegenüber -15,890 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 3,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,10 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at