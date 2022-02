Erste Schätzungen: Six Flags Entertainment verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Six Flags Entertainment wird sich voraussichtlich am 24.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals äußern.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Six Flags Entertainment im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,163 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,000 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 146,76 Prozent auf 268,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Six Flags Entertainment noch 108,6 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,34 USD im Vergleich zu -4,990 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,45 Milliarden USD, gegenüber 356,6 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

