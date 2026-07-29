Erste Schätzungen: Sixt SE St stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende Sixt SE St-Bilanz.

Sixt SE St wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,04 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sixt SE St 1,67 EUR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,16 Milliarden EUR – ein Plus von 7,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sixt SE St 1,08 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,89 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,08 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,54 Milliarden EUR, gegenüber 4,28 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at