Sixt Aktie
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
|Quartalsprognose
|
28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sixt SE St veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Sixt SE St wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,000 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,270 EUR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 917,0 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 6,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sixt SE St einen Umsatz von 858,1 Millionen EUR eingefahren.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,85 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,08 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 4,52 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 4,28 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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