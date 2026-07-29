Erste Schätzungen: Sixt SE Vz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sixt SE Vz wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Sixt SE Vz für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,67 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 7,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,16 Milliarden EUR gegenüber 1,08 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,89 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 6,10 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,54 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,28 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at