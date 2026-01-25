Erste Schätzungen: SK-Electronics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SK-Electronics wird voraussichtlich am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 67,40 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SK-Electronics ein EPS von 102,04 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SK-Electronics in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 7,31 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 7,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 313,00 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 263,00 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 30,75 Milliarden JPY, gegenüber 29,19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

