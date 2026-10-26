Erste Schätzungen: SK-Electronics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SK-Electronics präsentiert in der voraussichtlich am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 43,60 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SK-Electronics 61,28 JPY je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,16 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,27 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 310,35 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 263,00 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 28,50 Milliarden JPY, gegenüber 29,19 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at