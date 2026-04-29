SK ie technology Aktie

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WKN DE: A3CNVG / ISIN: KR7361610009

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29.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SK ie technology legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SK ie technology stellt voraussichtlich am 14.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -553,970 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -304,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 15,06 Prozent auf 49,47 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 58,24 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2144,577 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2800,000 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 260,47 Milliarden KRW aus, nachdem im Vorjahr 261,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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