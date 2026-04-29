SK ie technology Aktie
WKN DE: A3CNVG / ISIN: KR7361610009
|
29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SK ie technology legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SK ie technology stellt voraussichtlich am 14.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -553,970 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -304,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 15,06 Prozent auf 49,47 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 58,24 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2144,577 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2800,000 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 260,47 Milliarden KRW aus, nachdem im Vorjahr 261,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SK ie technology Co., Ltd. Registered Shs
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: SK ie technology legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Ausblick: SK ie technology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: SK ie technology präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu SK ie technology Co., Ltd. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|SK ie technology Co., Ltd. Registered Shs
|27 300,00
|1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex zeigt sich währenddessen mit Gewinnen. Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag vermehrt mit negativen Vorzeichen.