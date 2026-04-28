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WKN DE: A0MWRU / ISIN: KR7096771001

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28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SK Innovation legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SK Innovation wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1466,85 KRW je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SK Innovation -1539,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

13 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 20.820,01 Milliarden KRW gegenüber 21.146,55 Milliarden KRW im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,54 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2895,75 KRW, gegenüber -21502,000 KRW je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 82.257,54 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 80.296,05 Milliarden KRW generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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