Erste Schätzungen: Skandinaviska Enskilda Banken (C) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Skandinaviska Enskilda Banken (C) wird voraussichtlich am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,89 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Skandinaviska Enskilda Banken (C) einen Gewinn von 3,69 SEK je Aktie eingefahren.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 57,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 45,61 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 19,47 Milliarden SEK aus.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,75 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 17,50 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 77,58 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 193,51 Milliarden SEK in den Büchern standen.

