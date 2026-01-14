Skandinaviska Enskilda Banken Aktie

Skandinaviska Enskilda Banken für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880202 / ISIN: SE0000120784

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Skandinaviska Enskilda Banken (C) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Skandinaviska Enskilda Banken (C) wird voraussichtlich am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,89 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Skandinaviska Enskilda Banken (C) einen Gewinn von 3,69 SEK je Aktie eingefahren.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 57,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 45,61 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 19,47 Milliarden SEK aus.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,75 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 17,50 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 77,58 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 193,51 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Skandinaviska Enskilda Banken (C)

mehr Nachrichten

Analysen zu Skandinaviska Enskilda Banken (C)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Skandinaviska Enskilda Banken (C) 19,10 0,95% Skandinaviska Enskilda Banken (C)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex bewegt sich knapp im Minus. An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen