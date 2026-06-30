Erste Schätzungen: Skandinaviska Enskilda Banken (C) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Skandinaviska Enskilda Banken (C) stellt voraussichtlich am 15.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,97 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Skandinaviska Enskilda Banken (C) ein EPS von 4,13 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Skandinaviska Enskilda Banken (C) 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 19,27 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 52,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Skandinaviska Enskilda Banken (C) 40,99 Milliarden SEK umsetzen können.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 15,87 SEK je Aktie, gegenüber 15,60 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 77,19 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 159,59 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at