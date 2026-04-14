Skandinaviska Enskilda Banken Aktie
WKN: 880202 / ISIN: SE0000120784
|
14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Skandinaviska Enskilda Banken (C) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Skandinaviska Enskilda Banken (C) präsentiert voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,66 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,89 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 56,11 Prozent auf 18,78 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,78 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 15,97 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 15,60 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 77,88 Milliarden SEK, gegenüber 159,59 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Skandinaviska Enskilda Banken (C)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Skandinaviska Enskilda Banken (C) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Skandinaviska Enskilda Banken (C) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Ausblick: Skandinaviska Enskilda Banken (C) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Skandinaviska Enskilda Banken (C)
Aktien in diesem Artikel
|Skandinaviska Enskilda Banken (C)
|17,66
|0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen enden fester - Nikkei legt deutlich zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.