Skandinaviska Enskilda Banken Aktie

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WKN: 880202 / ISIN: SE0000120784

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Skandinaviska Enskilda Banken (C) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Skandinaviska Enskilda Banken (C) präsentiert voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,66 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,89 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 56,11 Prozent auf 18,78 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,78 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 15,97 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 15,60 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 77,88 Milliarden SEK, gegenüber 159,59 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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