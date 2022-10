Erste Schätzungen: Skandinaviska Enskilda Banken (C) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Skandinaviska Enskilda Banken (C) wird voraussichtlich am 26.10.2022 die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,78 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Skandinaviska Enskilda Banken (C) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,04 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 14,74 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 7,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,72 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,32 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 11,67 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 59,08 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 54,61 Milliarden SEK im Vorjahr.

