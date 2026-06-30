Erste Schätzungen: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) wird sich voraussichtlich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,96 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,13 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 52,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 40,99 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 19,29 Milliarden SEK aus.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 15,82 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 15,60 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 77,11 Milliarden SEK, gegenüber 159,59 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at