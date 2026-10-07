Erste Schätzungen: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 22.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,04 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 3,88 SEK je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) nach den Prognosen von 11 Analysten im Schnitt 19,62 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 49,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 38,83 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,45 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 15,60 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 78,58 Milliarden SEK, gegenüber 159,59 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at