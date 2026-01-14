Erste Schätzungen: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) wird voraussichtlich am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,90 SEK je Aktie gegenüber 3,69 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 57,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 19,49 Milliarden SEK gegenüber 45,61 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,76 SEK, gegenüber 17,50 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 77,59 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 193,51 Milliarden SEK generiert wurden.

