Erste Schätzungen: Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) äußert sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,66 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,89 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 56,12 Prozent auf 18,77 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) noch 42,78 Milliarden SEK umgesetzt.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 15,93 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 15,60 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 77,83 Milliarden SEK, gegenüber 159,59 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at