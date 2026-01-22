Erste Schätzungen: Skanska gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Skanska wird voraussichtlich am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,17 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5,65 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 50,40 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Skanska für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 51,30 Milliarden SEK aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,19 SEK im Vergleich zu 13,51 SEK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 181,31 Milliarden SEK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 176,48 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at