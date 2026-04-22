Erste Schätzungen: Skanska präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Skanska wird sich voraussichtlich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,61 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Skanska 2,73 SEK je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 43,75 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 40,99 Milliarden SEK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,94 SEK im Vergleich zu 13,82 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 182,43 Milliarden SEK, gegenüber 176,66 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at