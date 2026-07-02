Erste Schätzungen: Skanska verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Skanska wird voraussichtlich am 17.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass Skanska für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,30 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,05 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,30 Prozent auf 45,56 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Skanska noch 46,16 Milliarden SEK umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 16,91 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 13,82 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 181,94 Milliarden SEK, gegenüber 176,66 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at