SKF AB Aktie

SKF AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884316 / ISIN: SE0000108201

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SKF (A, Fria) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SKF (A, Fria) gibt voraussichtlich am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,62 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 20,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,31 SEK erwirtschaftet wurden.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,73 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei SKF (A, Fria) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 22,80 Milliarden SEK aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,38 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 14,22 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 92,43 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 98,72 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SKF AB (A, Fria)

mehr Nachrichten

Analysen zu SKF AB (A, Fria)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SKF AB (A, Fria) 23,70 0,00% SKF AB (A, Fria)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX im Minus -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie Aktienmarkt kommt am Freitag kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex abgibt. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen