Erste Schätzungen: SKF (A, Fria) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SKF (A, Fria) gibt voraussichtlich am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,62 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 20,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,31 SEK erwirtschaftet wurden.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,73 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei SKF (A, Fria) für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 22,80 Milliarden SEK aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,38 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 14,22 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 92,43 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 98,72 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at