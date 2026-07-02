SKF AB Aktie

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WKN: 884316 / ISIN: SE0000108201

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02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SKF (A, Fria) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SKF (A, Fria) stellt voraussichtlich am 17.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 3,77 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,13 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 22,90 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 1,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SKF (A, Fria) einen Umsatz von 23,17 Milliarden SEK eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,62 SEK, gegenüber 8,62 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 90,35 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 91,58 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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