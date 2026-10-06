06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: SKF (A, Fria) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SKF (A, Fria) wird voraussichtlich am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,88 SEK je Aktie gegenüber 2,30 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SKF (A, Fria) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 23,19 Milliarden SEK im Vergleich zu 22,48 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,22 SEK im Vergleich zu 8,62 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 90,60 Milliarden SEK, gegenüber 91,58 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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