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WKN: 884316 / ISIN: SE0000108201

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06.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SKF (A, Fria) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SKF (A, Fria) wird sich voraussichtlich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass SKF (A, Fria) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,36 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,94 SEK je Aktie gewesen.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 21,97 Milliarden SEK gegenüber 23,97 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,35 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 16,57 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 8,62 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 90,68 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 91,58 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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