Erste Schätzungen: SKF Group (B, Fria) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SKF Group (B, Fria) lässt sich voraussichtlich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird SKF Group (B, Fria) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,36 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,94 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Minus von 8,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 21,97 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 23,97 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,53 SEK im Vergleich zu 8,62 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 90,71 Milliarden SEK, gegenüber 91,58 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at