SKF Group Aktie

WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SKF Group (B, Fria) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SKF Group (B, Fria) wird voraussichtlich am 30.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,62 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,85 Prozent verringert. Damals waren 3,31 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll SKF Group (B, Fria) 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 22,80 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SKF Group (B, Fria) 24,73 Milliarden SEK umsetzen können.

20 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,40 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 14,22 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 92,41 Milliarden SEK, gegenüber 98,72 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

SKF Group (B, Fria) 23,63 -0,25%

