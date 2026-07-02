Erste Schätzungen: SKF Group (B, Fria) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SKF Group (B, Fria) wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,77 SEK gegenüber 1,13 SEK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Minus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 22,90 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 23,17 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,57 SEK aus. Im Vorjahr waren 8,62 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 90,40 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 91,58 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at