Erste Schätzungen: Skistar Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Skistar Registered B wird voraussichtlich am 18.03.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 13,00 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,84 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Skistar Registered B in dem im Februar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,01 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,79 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,34 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,05 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,08 Milliarden SEK, gegenüber 4,63 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at