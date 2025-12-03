Erste Schätzungen: Skistar Registered B präsentiert Quartalsergebnisse

Skistar Registered B wird voraussichtlich am 18.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -5,190 SEK. Im Vorjahresquartal waren -5,260 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 231,9 Millionen SEK gegenüber 212,5 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,13 SEK je Aktie, gegenüber 7,05 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 5,18 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 4,63 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at