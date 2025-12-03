Skistar AB Registered b Aktie
WKN DE: A2PBSB / ISIN: SE0012141687
|
03.12.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Skistar Registered B präsentiert Quartalsergebnisse
Skistar Registered B wird voraussichtlich am 18.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -5,190 SEK. Im Vorjahresquartal waren -5,260 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 231,9 Millionen SEK gegenüber 212,5 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,13 SEK je Aktie, gegenüber 7,05 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 5,18 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 4,63 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Skistar AB Registered Shs -B-mehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Skistar Registered B präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.09.25
|Ausblick: Skistar Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.09.25
|Erste Schätzungen: Skistar Registered B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.06.25
|Ausblick: Skistar Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.06.25
|Erste Schätzungen: Skistar Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Skistar AB Registered Shs -B-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Skistar AB Registered Shs -B-
|15,06
|-1,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schließen mit Plus -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Der heimische und der deutsche Leitindex konnten am Dienstag Gewinne einfahren. An der Wall Street dominierten die Käufer. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.