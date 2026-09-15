Skistar AB Registered b Aktie

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WKN DE: A2PBSB / ISIN: SE0012141687

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15.09.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Skistar Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Skistar Registered B öffnet voraussichtlich am 30.09.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -3,055 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -3,350 SEK je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 274,3 Millionen SEK – das wäre ein Zuwachs von 21,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 226,1 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,85 SEK je Aktie, gegenüber 7,05 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 4,94 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,63 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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