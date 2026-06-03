Erste Schätzungen: Skistar Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Skistar Registered B wird voraussichtlich am 18.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.05.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,90 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,82 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,47 Prozent auf 1,44 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,41 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,70 SEK, während im vorherigen Jahr noch 7,05 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,94 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,63 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at