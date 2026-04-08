Erste Schätzungen: SKSHU Paint präsentiert Quartalsergebnisse

SKSHU Paint öffnet voraussichtlich am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,230 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SKSHU Paint noch -0,110 CNY je Aktie verloren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 28,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,96 Milliarden CNY. Dementsprechend geht der Experte bei SKSHU Paint für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,80 Milliarden CNY aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,26 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,450 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 12,85 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 12,05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at