Erste Schätzungen: SKSHU Paint stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SKSHU Paint präsentiert voraussichtlich am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,250 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,350 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SKSHU Paint in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3,46 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,58 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,873 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,880 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 13,23 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 12,46 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at