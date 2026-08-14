SKSHU Paint Aktie

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WKN DE: A2DSJP / ISIN: CNE1000027D7

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14.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: SKSHU Paint zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SKSHU Paint äußert sich voraussichtlich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,419 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SKSHU Paint noch 0,370 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 6,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,91 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,69 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,24 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,880 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,17 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,46 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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